Wettbewerb wird schärfer

Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen.

Eine Untersuchung sei bereits vorbereitet, berichtete das "Handelsblatt" ("HB") am Donnerstagabend unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte und Industriekreise. Daher könne die EU-Kommission schnell Zölle verhängen, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimme. Ziel seien zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD, Chery und SAIC.

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Mit den neuen Maßnahmen will die EU offenbar ein Schlupfloch schließen. Die EU erhebt seit Mitte 2024 Ausgleichszölle gegen subventionierte chinesische Vollelektro-Autos (BEV - battery electric vehicles). Seitdem sind viele chinesische Hersteller dazu übergegangen, Hybridautos in die EU zu exportieren, um so die Zölle zu vermeiden.

Auch die europäische Industrie sieht Handlungsbedarf: "Die Chinesen waren da sehr agil, die haben schnell das Schlupfloch gesehen und ausgenutzt", zitiert die Zeitung einen Industriemanager. "Das ist eine offene Flanke, die EU muss sie schließen."

BRÜSSEL (dpa-AFX)