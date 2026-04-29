DAX23.751 -0,9%Est505.759 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,5%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.905 ±0,0%Euro1,1679 ±0,0%Öl121,5 -0,2%Gold4.589 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wettbewerbsdruck: BASF setzt im Quartal weniger um - Jahresziele bestätigt

30.04.26 07:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54,10 EUR 0,23 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF hat auch im ersten Quartal den Wettbewerbsdruck zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um drei Prozent auf 16 Milliarden Euro, wie der im DAX notierte Konzern am Donnerstag vor seiner Hauptversammlung mitteilte. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte, vor allem aus dem US-Dollar und dem chinesischen Renminbi, belasteten.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen ging um knapp sechs Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zurück. "Ohne währungsbedingte Belastungen von mehr als 100 Millionen Euro hätte das Ebitda vor Sondereinflüssen das Niveau des Vorjahresquartals erreicht", sagte Finanzvorstand Dirk Elvermann laut Mitteilung.

Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 15 Prozent auf 927 Millionen Euro. Dies hängt mit Dividendenzahlungen von der Beteiligung von Wintershall Dea zusammen. Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund des geplanten Verkaufs der Fahrzeug- und Reparaturlacke an den Investor Carlyle angepasst. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Markus Kamieth./mne/zb

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen