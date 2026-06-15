Wettbewerbsdruck

Mercedes-Benz steht in Europa unter wachsendem Wettbewerbsdruck: Während der Automarkt insgesamt weiter wächst, verliert der Stuttgarter Hersteller an Marktanteilen.

• Mercedes-Benz verliert in Europa leicht Marktanteile trotz wachsendem Gesamtmarkt

• BYD und Tesla wachsen deutlich schneller und erhöhen den Wettbewerbsdruck

• Elektrifizierte Fahrzeuge treiben das Marktwachstum, klassische Antriebe brechen ein



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Die Aktie von Mercedes-Benz zeigt sich am heutigen Donnerstag etwas stabiler und versucht sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Monate zu konsolidieren. Via XETRA steigt der Kurs zeitweise um 0,90 Prozent auf 44,81 Euro.

Trotz dieser Erholung bleibt das Umfeld für den Stuttgarter Autobauer herausfordernd: sinkende Marktanteile in Europa, ein harter Preis- und Technologiewettbewerb sowie der wachsende Druck chinesischer Hersteller belasten die Perspektive.

Europas Automarkt wächst - Mercedes-Benz bleibt zurück

Der europäische Automarkt zeigt sich grundsätzlich robust. So stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, EFTA und Großbritannien im Mai um 3,6 Prozent auf etwa 1,15 Millionen Fahrzeuge, wie aus dem ACEA-Bericht vom 23. Juni hervorgeht. Besonders dynamisch entwickeln sich dabei Elektro- und Hybridsegmente: Batterieelektrische Fahrzeuge legten um 39 Prozent zu, Plug-in-Hybride um 13 Prozent. Gleichzeitig verlieren klassische Antriebe deutlich an Bedeutung - Benziner und Diesel gingen jeweils um rund 19 Prozent zurück.

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Mercedes-Benz konnte von diesem Wachstum jedoch nur eingeschränkt profitieren. Mit 56.185 Neuzulassungen in Europa erzielte der Konzern im Mai laut ACEA-Bericht lediglich ein Plus von 0,6 Prozent. Der Marktanteil sank damit auf 4,9 Prozent nach zuvor 5,0 Prozent. Auch im bisherigen Jahresverlauf liegt das Wachstum mit 2,8 Prozent unter dem Marktdurchschnitt, wie boerse-express unter Bezug auf Branchenzahlen darlegt.

Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Während der Gesamtmarkt expandiert, verliert Mercedes-Benz relativ an Boden - ein klassischer Hinweis auf strukturellen Wettbewerbsdruck.

BYD und Tesla setzen Mercedes-Benz unter Zugzwang

Besonders deutlich wird die Verschiebung im Wettbewerbsumfeld. Chinesische und US-amerikanische Hersteller gewinnen massiv an Dynamik. BYD steigerte seine Neuzulassungen im Mai um rund 137 Prozent auf über 32.000 Fahrzeuge, während Tesla seine Auslieferungen in der Region nahezu verdoppelte und auf rund 28.600 Einheiten kam. Auch Chery legte laut Bericht um beeindruckende 244 Prozent zu.

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Diese Entwicklung ist für Mercedes-Benz strategisch relevant: BYD erreicht bereits einen Marktanteil von 2,8 Prozent in Europa und dringt damit zunehmend in Kernsegmente etablierter Premiumhersteller vor. Die Konkurrenz beschränkt sich längst nicht mehr auf Nischen, sondern greift aktiv in das Volumengeschäft ein.

Anleger bleiben skeptisch trotz Elektro-Offensive

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management einen Umsatz auf Vorjahresniveau in Aussicht, erwartet jedoch ein deutlich höheres EBIT. Gleichzeitig bleiben geopolitische Unsicherheiten und eine schwache Konsumstimmung zentrale Risikofaktoren.

Für Anleger bleibt die entscheidende Frage, ob die geplante Modelloffensive tatsächlich ausreicht, um den Rückstand zum Marktwachstum aufzuholen. Klarheit dürfte erst die zweite Jahreshälfte bringen, wenn neue Elektromodelle stärker in den Markt eintreten und ihre Wirkung auf die Absatzzahlen entfalten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.