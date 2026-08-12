DAX 26.408 +0,3%ESt50 6.555 +0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,27 +2,1%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.125 +0,3%Euro 1,1541 +0,1%Öl 86,7 -2,5%Gold 4.394 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wettbewerbsdynamik

Salesforce-Aktie springt an: JPMorgan startet SAP-Rivalen wieder mit 'Overweight'

Salesforce-Aktie springt an: JPMorgan startet SAP-Rivalen wieder mit 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von SAP-Konkurrent Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
169.52 EUR 3.52 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
178.00 EUR 1.58 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs des SAP-Rivalen preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein.

Werbung

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die Salesforce-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 195,39 US-Dollar.

/rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Aktuelle Salesforce Aktie News

Werbung

Salesforce Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:46 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
17.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.