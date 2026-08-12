Salesforce-Aktie springt an: JPMorgan startet SAP-Rivalen wieder mit 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von SAP-Konkurrent Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen.
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Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs des SAP-Rivalen preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein.
Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die Salesforce-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 195,39 US-Dollar.
/rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
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