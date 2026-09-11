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Wettbewerbsfähigkeit

Evonik-Aktie tiefer: Standorte in Hamburg und Bitterfeld werden geschlossen

Evonik-Aktie tiefer: Standorte in Hamburg und Bitterfeld werden geschlossen

Evonik verteilt seine Aktivtäten in Deutschland neu. Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, schließt er seine Standorte in Hamburg und Bitterfeld.

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Evonik AG
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In Hamburg arbeiten derzeit rund 50 Beschäftigte im Bereich Kosmetik- und Pflegeprodukte, in Bitterfeld beschäftigt Evonik rund 40 Mitarbeiter in der Produktion von Chlorsilanen. Mit den Mitarbeitern sollen "möglichst sozialverträgliche Lösungen" erarbeitet werden.

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"Wir verfügen über starke Geschäfte, die den Bedarf unserer Kunden an hochwertigen Produkten erfolgreich bedienen", sagte Evonik-Interimschef Claus Rettig. "Gleichzeitig sind unsere Produktions-, Verwaltungs- und Laborstrukturen in einigen Bereichen zu stark fragmentiert. Das führt zu unnötig hohen Kosten und schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit."

Der Standort Hamburg soll Mitte des kommenden Jahres geschlossen werden. Für den Standort Bitterfeld ist Ende April 2027 Schluss.

Die Evonik-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 17,86 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK

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21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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