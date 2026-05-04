NEL vor entscheidendem Meilenstein: Aktie schwankt zwischen Gewinnmitnahmen und neuer Kursfantasie
Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten NEL ASA präsentiert sich am Dienstag von ihrer volatilen Seite. Das sind die Gründe.
Werte in diesem Artikel
• NEL-Aktie zeigt sich wechselhaft
• Technologischer Meilenstein im Fokus der Anleger
• Wasserstoff soll wettbewerbsfähiger werden
NEL-Aktie zwischen Gewinnmitnahmen und Kursfantasie
Die NEL-Aktie zeigt sich am Dienstag volatil. So wechselt das Papier zwischen Gewinnmitnahmen und Gewinnen. Das Papier rutschte im bisherigen Tagesverlauf an der Börse in Oslo bis auf 3,18 Euro ab und verlor in der Spitze damit 7,02 Prozent. Im Tageshoch stieg der Anteilsschein um 2,78 Prozent nach oben auf 3,52 Euro.
Zuletzt ging es wieder nach unten. Die NEL-Aktie verliert zeitweise 0,29 Prozent auf 3,41 Euro.
Seit Jahresbeginn liegt das Plus der Aktie bei 52,78 Prozent - in den vergangenen 30 Tagen sogar bei über 62 Prozent.
Technologischer Meilenstein weiter im Blick
Die Aktie von NEL ASA rückte zuletzt durch einen technologischen Meilenstein verstärkt ins Blickfeld: Am 6. Mai 2026 führt der norwegische Wasserstoff-Spezialist eine neue druckbeaufschlagte Alkaline-Plattform ein. Diese Innovation soll die Investitionskosten massiv um 40 bis 60 Prozent senken - ein entscheidender Faktor, um grünen Wasserstoff im Vergleich zu fossilen Brennstoffen weltweit wettbewerbsfähig zu machen.
Anleger warten nun gespannt auf die kommerzielle Einführung. Sollte die Plattform die hohen Erwartungen erfüllen, könnte dies die nächste Stufe der Kursrally zünden und die strategische Position von NEL im globalen Wasserstoff-Ökosystem zementieren.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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