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Wettbewerbslage im Fokus

Konkurrenz von SpaceX belastet auch T-Mobile-US-Mutterkonzern Deutsche Telekom - Aktie knickt ein

Konkurrenz von SpaceX belastet auch T-Mobile-US-Mutterkonzern Deutsche Telekom - Aktie knickt ein

Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
20.60 EUR -1.52 EUR -6.87 %
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25.55 EUR -1.45 EUR -5.37 %
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T-Mobile US
142.00 EUR -8.12 EUR -5.41 %
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Verizon Inc.
38.83 EUR -2.40 EUR -5.81 %
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Indizes
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27,193.34 USD -345.35 USD -1.25 %
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Während Deutsche Telekom auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche Verlierer im DAX waren, verloren T-Mobile US umgerechnet sieben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag an der Börse NASDAQ.

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Ein Händler verwies zur Begründung für die Kursverluste auf einen Deal von SpaceX in den USA. Der Technologiekonzern von Elon Musk hat Lizenzen für ein Niedrigbandspektrum gekauft und will mit diesem und seinen Starlink-Satelliten zum Anbieter landesweiter Mobilfunkdienste werden. Mit diesem Szenario könne sich die Wettbewerbslage auf dem lukrativen US-Markt aus Sicht der alteingesessenen Anbieter verschärfen, so der Händler.

An der NASDAQ gerieten nicht nur die Papiere von T-Mobile US unter Druck. Anteilsscheine von AT&T büßten nachbörslich 6,6 Prozent ein und die von Verizon verloren 5,7 Prozent. Die Aktien von SpaceX gewannen dagegen am Freitagmorgen auf Tradegate gut 3 Prozent.

/bek/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Telekom, Cineberg / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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