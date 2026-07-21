SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Shortseller-Milliarden traut Macquarie dem Papier mehr zu

Wette gegen SpaceX

22.07.26 08:26 Uhr

Shortseller sitzen bei SpaceX auf Milliardengewinnen, doch ausgerechnet jetzt hält ein Analystenhaus die Aktie für unterbewertet.

• Shortseller sitzen auf einem Buchgewinn von rund 8,7 Milliarden US-Dollar bei SpaceX, da fast die Hälfte der handelbaren Aktien ausgeliehen ist und auf fallende Kurse spekuliert wird.

Laut Ortex sitzen SpaceX-Shortseller auf rund 8,7 Milliarden US-Dollar Buchgewinn

Macquarie bestätigt trotz der Verlustserie ein Kursziel von 250 US-Dollar

Am 4. August folgen Zahlen, zwei Tage später laufen erste Lockup-Fristen aus

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Die SpaceX-Aktie konnte am Dienstag mit ihrem Abwärtstrend endlich brechen: Nach einer siebentägigen Verlustserie schloss die Aktie an der NASDAQ 3,08 Prozent höher bei 123,54 US-Dollar. Unterstützend wirkte die Bekräftigung der Kaufempfehlung von Macquarie, die ein Kursziel von 250 US-Dollar ausgerufen hat. Für die Analysten um Paul Golding bleibt die Investmentstory des Raumfahrt- und KI-Konzerns intakt, wie MarketWatch berichtet, auch wenn der Kurs seit dem Börsengang am 12. Juni unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar notiert.

Shortseller kassieren Milliarden

Der Kursverfall, den Macquarie nun als Einstiegschance verkauft, hat bislang vor allem eine andere Gruppe reich gemacht: Leerverkäufer. Nach Berechnungen der Analysefirma Ortex, auf die sich Reuters bezieht, sitzen Shortseller seit dem Debüt der Aktie auf einem Buchgewinn von rund 8,7 Milliarden US-Dollar, Stand 16. Juli. Fast die Hälfte der frei handelbaren Aktien, rund 49 Prozent, lag zu diesem Zeitpunkt als Leihe im Markt, das meiste davon nach Einschätzung von Ortex-Mitgründer Peter Hillerberg als Wette auf fallende Kurse, wie ihn Reuters wiedergibt. Die Shortseller hätten trotz der fallenden Kurse keine Gewinne mitgenommen, sondern ihre Positionen immer weiter aufgestockt, so Hillerberg. Jede Kursbewegung um einen US-Dollar bewegt laut Ortex mehr als 300 Millionen US-Dollar auf der Short-Seite, was die Aktie anfällig für scharfe Ausschläge macht.

Macquarie sieht Einstiegschance bei der SpaceX-Aktie

Genau in diese Gemengelage platziert Macquarie am Montag die eigene Kaufempfehlung. Golding und sein Team sehen im Rückgang einen Einstiegspunkt in das aus ihrer Sicht führende Unternehmen für Trägerraketen, Kommunikation und Weltraum-Infrastruktur und begründen das Kursziel von 250 US-Dollar unter anderem mit dem KI-Geschäft rund um Starlink und eigene Rechenzentren. Am Dienstag honoriert der Markt diese Einschätzung mit spürbaren Kursgewinnen und beendet damit die längste Verlustserie der Aktie seit ihrem Börsengang.

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Nächste Belastungsproben im August

Die nächsten Belastungsproben stehen bereits fest. Am 4. August legt SpaceX zum ersten Mal als börsennotiertes Unternehmen Quartalszahlen vor, zwei Handelstage später, am 6. August, laufen erste Lockup-Fristen aus. Bis zu 911,5 Millionen Aktien der Klasse A, die von Mitarbeitern und Investoren gehalten werden, können dann auf den Markt kommen, unter bestimmten Bedingungen bis zu 37 Prozent der Insider-Anteile aus der 180-tägigen Sperrfrist. Aktien von Konzernchef Elon Musk und einzelnen weiteren Insidern unterliegen einer längeren Frist. Schon an diesem Donnerstag steht mit dem 13. Teststart der Starship-Rakete ein weiterer Termin an, nachdem ein erster Versuch abgebrochen werden musste.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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