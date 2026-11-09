Wetterorganisation: 2027 könnte globalen Wärmerekord brechen

09.11.26 08:39 Uhr

GENF/ANTALYA (dpa-AFX) - Angesichts der kaum gebremsten Klimakrise muss sich die Menschheit nach Einschätzung der Weltwetterorganisation (WMO) darauf einstellen, dass 2027 das wärmste je gemessene Jahr werden könnte - verstärkt auch durch das natürliche Klimaphänomen El Niño. Dies gab WMO-Chefin Celeste Saulo in Genf bekannt - als aufrüttelnde Warnung auch an die UN-Weltklimakonferenz im türkischen Antalya, die am Morgen begann.

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El Niño wirke wie ein Risikoverstärker, sagte Saulo. "Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und Unwetter mit Starkregen verschärfen sich schneller, als unsere historischen Basislinien es erwarten lassen."

Weiter zeigt der neue WMO-Bericht zum Zustand des Klimas, dass die vergangenen zwölf Jahre jeweils die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen waren - und die letzten vier Jahre die vier wärmsten überhaupt.

Die durchschnittliche Oberflächentemperatur lag demnach von Januar bis September 2026 weltweit etwa 1,47 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Die Schwankungsbreite der Analyse liegt bei 0,13 Grad - es ist also möglich, dass die im Pariser Klimaabkommen hinterlegte kritische Schwelle von 1,5 Grad überschritten wurde. Zuletzt war das 2024 der Fall.

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In Europa 30.000 zusätzliche Tote durch Hitze

Extremwetter, das wegen der Klimakrise häufiger auftritt, hatte dieses Jahr verheerende Auswirkungen rund um den Globus, wie die WMO weiter berichtete. Nach vorläufigen Schätzungen wurden in Europa demnach mehr als 30.000 zusätzliche Todesfälle durch Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände verursacht. Im April waren laut der Auflistung rund 146,5 Millionen Menschen in Indien von extremer Hitze betroffen, und im August starben mehr als 1.300 Menschen im Zuge des Gletscherabbruchs und der Sturzflut im Himalaya.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte zum Auftakt der Klimakonferenz, für die Menschheit habe ein neues Zeitalter der Klimaextreme begonnen. "Und diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, leiden als Erste und am stärksten darunter." An die Regierungsvertreter auf der zweiwöchigen Klimakonferenz appellierte er, nun ernst zu machen: Sie müssten schädliche Emissionen schneller senken, die beschlossene Abkehr von Öl, Gas und Kohle beschleunigen sowie den gefährdeten Staaten die nötigen Finanzen und Schutz bereitstellen.

Meeresspiegel auf Rekord geklettert

Weiter meldete die Wetterorganisation, dass der globale mittlere Meeresspiegel dieses Jahr auf ein Rekordniveau geklettert ist. Der starke Anstieg könnte laut den WMO-Fachleuten unter anderem ebenfalls mit El Niño zu tun haben. Denn das Klimaphänomen verschiebe Regenfälle vom Land auf das Meer.

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Der aktuelle El Niño, der bis ins Frühjahr dauert, werde wohl der stärkste seit 1950 sein, sagte Saulo. Das alle paar Jahre auftretende Phänomen sorgt für Extremwetter und steigende Temperaturen.

Doch das Wasser steigt auch wegen des Klimawandels. Gletscher verloren 2025 weltweit mehr als 400 Gigatonnen Eis - das entspricht einem Meeresanstieg von einem Millimeter.

El Niño und der Klimawandel

"Wenn El Niño und der Klimawandel für einen Schub in die gleiche Richtung sorgen, dann kommt es zu extremeren Ereignissen", sagte WMO-Experte John Kennedy. Die zusätzliche Energie, Hitze und Feuchtigkeit könnten die bereits bestehenden Risiken des langfristigen Klimawandels vervielfachen, erklärte er. Er wies auch darauf hin, dass El-Niño-Ereignisse im 20. und 21. Jahrhundert häufiger geworden seien. Ob der Klimawandel dafür verantwortlich ist? Das sei eine "etwas kniffligere Frage", meinte Kennedy./al/DP/zb