Wettrekord für Super Bowl: 23,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Fast jeder vierte Erwachsene in den USA dürfte einer Branchenumfrage zufolge auf den Super Bowl wetten - was einen Rekord bedeuten würde. US-Medien berichteten am Dienstag unter Berufung auf den nationalen Glücksspielverband, dass angeblich 68 Millionen US-Amerikaner Geld auf die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 MEZ/RTL und DAZN) setzen wollen. Die Prognose übertrifft den Rekord aus dem vergangenen Jahr um 35 Prozent. Erwartet werden demnach Wetten im Gesamtwert von 23,1 Milliarden US-Dollar. 2023 waren Wetten im Wert von 16 Milliarden US-Dollar platziert worden.

Sportwetten waren in den USA lange verboten. Inzwischen haben 38 Bundesstaaten sowie der Hauptstadtbezirk Washington, D.C. Wetten auf Profi-Sport legalisiert. Der Super Bowl wird erstmals in seiner Geschichte in Las Vegas ausgetragen. Die Wüsten-Metropole gilt als Glücksspielhauptstadt der USA. Erwartet wird, dass 13 Prozent aller Wetten auf den Super Bowl aus Nevada kommen werden - dem Bundesstaat, in dem Las Vegas liegt./max/DP/zb