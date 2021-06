Wettstreit mit Autokratien: Biden mahnt Zusammenarbeit an

NEWQUAY (dpa-AFX) - Demokratische Regierungen können sich nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden nur durch Zusammenarbeit gegenüber autokratischen Regierungen profilieren. "Ich glaube, wir befinden uns in einem Wettstreit, nicht nur mit China, aber in einem Wettstreit mit Autokraten, autokratischen Regierungen auf der ganzen Welt", sagte Biden am Sonntag nach dem Abschluss des dreitägigen G7-Gipfels im englischen Cornwall. "Ich denke, wie wir handeln und ob wir als Demokratien an einem Strang ziehen, wird darüber entscheiden, ob unsere Enkel in 15 Jahren zurückblicken und sagen: Haben sie sich angestrengt? Sind unsere Demokratien so relevant und mächtig wie sie mal waren?"

Mit Blick auf die Ergebnisse des G7-Gipfels zu China zeigte sich Biden zufrieden. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich geeinigt, Menschenrechtsverletzungen explizit anzuprangern, eine gemeinsame Linie mit Blick auf Chinas Untergrabung des wirtschaftlichen Wettbewerbs zu finden und ernsthaft gegen Zwangsarbeit vorzugehen. "Ich finde, es gibt viele Maßnahmen mit Blick auf China", sagte Biden und forderte: "China muss anfangen, verantwortungsvoller zu handeln, was internationale Menschenrechtsnormen und Transparenz angeht." Transparenz sei in allen Bereichen wichtig - explizit nannte der US-Präsident auch die Aufarbeitung der Corona-Pandemie.

Biden ist derzeit auf seiner ersten Auslandsreise als Präsident. Am Sonntagnachmittag wird er von der britischen Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen, bevor er zu Spitzengesprächen mit der Nato und der EU nach Brüssel weiterreist. Am Mittwoch steht in Genf ein mit Spannung erwarteter Gipfel Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an./lkl/DP/fba