Whatsapp in mehreren Ländern gestört

MENLO PARK (dpa-AFX) - Bei Whatsapp sind am Dienstag weitreichende technische Störungen im mehreren Ländern aufgetreten. Nutzer des Messengerdienstes konnten rund zwei Stunden lang keine Mitteilungen mehr senden. Der Dienst, der zum Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) gehört, bestätigte die Störung. "Wir sind uns bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Versenden von Nachrichten haben und wir arbeiten daran, WhatsApp für alle so schnell wie möglich wiederherzustellen", erklärte ein Unternehmenssprecher. Kurz nach der Erklärung lief der Dienst wieder./chd/DP/jha

