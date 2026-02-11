DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -0,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.491 +0,2%Euro1,1866 -0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold5.069 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland

12.02.26 06:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
561,40 EUR -4,10 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Chatdienst WhatsApp wirft der russischen Regierung den Versuch einer Komplett-Blockade vor. Über 100 Millionen Nutzer von sicherer und privater Kommunikation auszuschließen, werde zu weniger Sicherheit für die Menschen in Russland führen, kritisierte eine Sprecherin der zum Facebook-Konzern Meta gehörenden App. Man werde alles Mögliche unternehmen, damit die Nutzer weiterhin verbunden blieben.

Wer­bung

Die russische Regierung schränkt bereits seit einiger Zeit nach und nach die Funktionen internationaler Messenger-Apps ein. Bei WhatsApp etwa waren Anrufe bereits nur noch über VPN-Verbindungen (Virtual Private Network) möglich. Eingeschränkt wurden auch Telegram und der Apple-Dienst iMessage.

WhatsApp hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was bedeutet, dass nur die beteiligten Nutzer Beiträge im Klartext sehen können - aber nicht WhatsApp als Betreiber.

Die russischen Behörden hatten seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine die Kontrolle und Zensur im Internet noch einmal drastisch verschärft. Während ausländische Dienste eingeschränkt werden, wurde in Russland der einheimische Messenger Max auf den Markt gebracht. WhatsApp sprach in der Stellungnahme von einer "staatlichen Überwachungs-App", in die die russische Regierung die Nutzer drängen wolle./so/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen