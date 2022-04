Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt kaum verändert -- Dow endet stark -- Netflix enttäuscht mit Quartalsbilanz -- LANXESS kann Umsatz deutlich steigern -- VW, Europcar, Twitter im Fokus

Vodafone-Deutschland-Chef Ametsreiter hört auf. L'Oréal wächst deutlich. Continental fährt Produktion in Russland wieder hoch. Carl Zeiss tätigt zwei Übernahmen in den USA. SAP will sich aus Russland zurückziehen. Lockheed Martin hebt Jahresprognose nicht an. Moderna-Aktie: Studie belegt Erfolg von kombiniertem Booster-Impfstoff. Mercedes-Benz präsentiert vollelektrischen Oberklasse-SUV.