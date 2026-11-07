Wheeler Real Estate Investment Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,24 Prozent auf 23,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 680,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wheeler Real Estate Investment Trust -64540,800 USD je Aktie generiert.

Wheeler Real Estate Investment Trust hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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