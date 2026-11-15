WhiteHawk Minerals A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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WhiteHawk Minerals A präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 14,9 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 14,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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