DAX23.551 -0,2%Est505.747 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.080 +3,0%Euro1,1462 -0,5%Öl99,77 -2,0%Gold5.094 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WHO: Bisher 1.255 Todesopfer im Iran, 634 im Libanon

13.03.26 11:10 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Seit Beginn des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten sind im Iran und im Libanon nach Angaben nationaler Behörden knapp 1.900 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.

Wer­bung

Im Iran seien 1.255 Menschen getötet und mehr als 15.100 verletzt worden, hieß es. Mehr als 100.000 Menschen seien innerhalb des Landes auf der Flucht.

Im Libanon sind laut der WHO 634 Todesopfer und mehr als 1.586 Verletzte gemeldet worden. Nach Angaben libanesischer Behörden liegt die Zahl der Toten mittlerweile schon bei etwa 690. Die WHO berichtete von mehr als 800.000 Binnenvertriebenen./al/DP/jha