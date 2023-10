WHO empfiehlt neuen Malaria-Impfstoff für Kinder in Malaria-Gebieten

GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen zweiten Malaria-Impfstoff für Kinder in betroffenen Regionen empfohlen. Sie folgte der Empfehlung eines unabhängigen Impfrates, der die WHO in solchen Fragen berät. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der neue R21/Matrix-M-Impfstoff in betroffenen Gebieten Malariafälle mit Symptomen innerhalb von einem Jahr um 75 Prozent reduzieren könne, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Es handelt sich dabei nicht um einen Impfstoff für Reisende.

Nötig sind zunächst drei Dosen. Eine vierte Dosis ein Jahr später erhalte den Impfschutz aufrecht. Die WHO hatte erst vor zwei Jahren eine Empfehlung für den ersten Malaria-Impfstoff, RTS,S, abgegeben. Eine Dosis kostet nach Angaben von Tedros zwischen zwei und vier Dollar (bis zu 3,80 Euro). Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebe in Regionen mit Malaria-Risiko, sagte Tedros. 2021 habe es nach Schätzungen 247 Millionen Krankheits- und 619 000 Todesfälle gegeben. 95 Prozent der Fälle passierten in Afrika, und die meisten Todesfälle gebe es bei Kindern unter fünf Jahren./oe/DP/zb