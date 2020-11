WHO: Erholung nur bei fairer Verteilung der Corona-Impfstoffe

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an alle Staaten appelliert, die weltweite Verteilung von Impfstoffen gegen das Covidvirus sicher zu stellen. WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats, dass für die Eindämmung der Pandemie die Entwicklung von Impfstoffen alleine nicht ausreiche, sondern auch eine "faire Verteilung" unabdingbar sei. Die WHO werde daher weiter um Mitglieder werben für die Covax-Impfallianz werben. Bislang seien ihr 186 Länder beigetreten.

"Diese Länder sagen, Impfstoffe sollten ein globales öffentliches Gut sein", so der WHO-Generalsekretär. "Die globale (wirtschaftliche) Erholung wird sehr, sehr langsam sein, solange wir die Impfstoffe nicht als globales öffentliches Gut nutzen und teilen. Teilen ist im Interesse von jedem Land."

Auch setze er Hoffnungen auf weitere Impfstoffe, die weniger stark auf Kühlketten angewiesen seien, wie der geplante Impfstoff von Biontech und Pfizer, und die billiger sein werden. Tedros betonte, es sei besser, wenn man alle vulnerablen Menschen in allen Ländern impfte, als alle Menschen in einigen Ländern, die sich den Impfstoff leisten können.

Auch betonte er, dass die Menschen es selbst in der Hand hätten, ob es zu weiteren Wellen bei der Corona-Infektion komme. Nach der ersten Welle im Frühjahr hätten sich viele so entspannt, als gebe es das Virus überhaupt nicht. "Es liegt in unserer Hand. Wellen sollten nicht auftreten, wenn wir die verfügbaren Instrumente angemessen nutzen", sagte er mit Hinweis auf Alltagsmasken, Abstand, Hygiene und Kontaktbeschränkungen.

