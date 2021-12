WHO Europa mahnt zur Vorsicht an Weihnachten

Das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert, angesichts der Pandemie-Lage während der Weihnachtsfeiertage Vorsicht walten zu lassen. "Wenn Sie planen, Freunde und Familie zu treffen, halten Sie die Gruppen klein und machen Sie, wenn möglich, vorher einen Test", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Auch wer vollständig geimpft sei, sollte überfüllte und beengte Orte meiden und eine Maske tragen.

"Wir haben es mit zwei hochgradig übertragbaren Varianten zu tun, die das Potenzial haben, unsere ohnehin schon überlasteten Gesundheitssysteme zu überfordern", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Henri Kluge, mit Blick auf Delta und Omikron. Wer für eine dritte Impfdosis infrage kommt, solle sich so schnell wie möglich impfen lassen. Auch bei der Omikron-Variante seien Impfstoffe der beste Weg, um schwere Krankheiten und Todesfälle zu verhindern.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)