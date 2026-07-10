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Wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf gesperrt

LANGENFELD (dpa-AFX) - Nach einem Böschungsbrand ist die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gesperrt. Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen. Wie lange die Sperrung dauert, sei noch nicht abzuschätzen, sagte ein Bahn-Sprecher.

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Nach seinen Angaben hatte es am Vormittag bei Langenfeld nahe der Gleise einen Böschungsbrand gegeben. Die Feuerwehr habe den Brand zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an den Schienen angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt zwischen Langenfeld und Leverkusen kein Zugverkehr möglich sei.

Bundespolizei ermittelt

Die Bundespolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. "Dabei wird auch untersucht, ob hier ein Eingriff Dritter vorliegen könnte", erklärte der Sprecher. "Erst wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, können wir uns einen Überblick über die entstandenen Schäden machen." Fachleute der Bahn bereiteten derzeit alles dafür vor, den Schaden dann schnellstmöglich zu beheben./pa/DP/nas

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