Continental-Aktie im Plus: EU-Kommission genehmigt Contitech-Verkauf
Continental hat beim Verkauf der Industriesparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star eine wichtige Hürde genommen.
Werte in diesem Artikel
Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt. Laut EU-Kommission gibt das angemeldete Vorhaben angesichts der begrenzten Marktstellung der Unternehmen, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergibt, keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Der im Rahmen der im Juli unterzeichneten Transaktion vereinbarte Unternehmenswert liegt bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.
Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent höher bei 69,54 Euro.
DJG/mgo/hab
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com, Continental