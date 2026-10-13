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Wichtige Hürde genommen

Continental-Aktie im Plus: EU-Kommission genehmigt Contitech-Verkauf

Continental-Aktie im Plus: EU-Kommission genehmigt Contitech-Verkauf

Continental hat beim Verkauf der Industriesparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star eine wichtige Hürde genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
68.96 EUR -0.04 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen

Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt. Laut EU-Kommission gibt das angemeldete Vorhaben angesichts der begrenzten Marktstellung der Unternehmen, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergibt, keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

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Der im Rahmen der im Juli unterzeichneten Transaktion vereinbarte Unternehmenswert liegt bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.

Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent höher bei 69,54 Euro.

DJG/mgo/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com, Continental

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Continental Buy UBS AG
01.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.

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