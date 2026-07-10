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Wichtiger Bauschritt bei der Ringbahnbrücke in Berlin steht an

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Neubau der Ringbahnbrücke steht an diesem Freitag (ab 15.30 Uhr) ein entscheidender Zwischenschritt an: Über das Wochenende sollen die vormontierten Überbauteile für das neue Brückenbauwerk eingehoben werden, wie die zuständige Projektmanagementgesellschaft Deges mitteilte. "Damit wird erstmals deutlich sichtbar, wie die neue Brücke künftig den Verkehr auf der A 100 in Fahrtrichtung Nord über die Gleisanlagen führen wird."

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Während der Arbeiten am Wochenende kommt es zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Die Linien S41 und S42 sind von Freitagmittag bis Montagmorgen zwischen Halensee und Westend unterbrochen. Die S-Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ein.

Wenn die Großaktion klappe, und davon gehe er fest aus, dann sei auch damit zu rechnen, dass die Ringbahnbrücke termingerecht in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres fertig werde, sagte Projektleiter Bernd Rothe vor einigen Tagen dem RBB-Inforadio./maa/DP/zb

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