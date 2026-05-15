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thyssenkrupp-Aktie: Automotive-Sparte schließt einen Standort in den USA

18.05.26 07:39 Uhr
thyssenkrupp-Aktie: US-Autostandort vor dem Aus | finanzen.net

thyssenkrupp will in den USA einen Produktionsstandort im Automobilzuliefergeschäft aufgeben.

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thyssenkrupp AG
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Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.

Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hieß es in der Mitteilung weiter.

DOW JONES

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

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