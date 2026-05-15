thyssenkrupp-Aktie verliert: Automotive-Sparte schließt einen Standort in den USA
thyssenkrupp will in den USA einen Produktionsstandort im Automobilzuliefergeschäft aufgeben.
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Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.
Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hieß es in der Mitteilung weiter.Zeitweise sinkt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 10,54 Euro.
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Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG