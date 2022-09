GAZPROM-Aktie stark: EX-GAZPROM Germania Sefe nach Klärung der Eigentümerfrage stabiler aufgestellt

"Wir sind jetzt dabei, dass Unternehmen stabil aufzustellen", sagte Sefe-Treuhänder Egbert Laege am Dienstag auf der "Handelsblatt Jahrestagung Gas 2022".

Die Bundesregierung prüfe, wie das von der Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft übernommene und in Securing Energy for Europe (SEFE) umbenannte Unternehmen künftig aufgestellt werde. Ein wichtiger Schritt zur vollen Marktfähigkeit sei dabei auch die Klärung der Eigentümerfrage.

Die GAZPROM-Aktie steigt in Moskau zeitweise um 2,90 Prozent auf 211,97 Rubel.

Düsseldorf (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EnBW Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EnBW Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EnBW

Bildquellen: sp.VVK / Shutterstock.com, IgorGolovniov / Shutterstock.com