Wichtiger Teil von Rakete Ariane 5 wird nicht mehr in Bremen gebaut

BREMEN (dpa-AFX) - Ein wichtiger Bestandteil der Trägerrakete Ariane 5 wird nicht mehr in Bremen gebaut. Mehr als 25 Jahre lang wurde die sogenannte Oberstufe - eine von zwei Stufen der Rakete - in Bremen gefertigt. Am Freitag feierte der Hersteller Ariane Group, ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und des französischen Technologiekonzerns SAFRAN, das symbolische Ende der Produktion. An dem Standort in Bremen wird bereits die Oberstufe der Nachfolgerakete Ariane 6 produziert. Vor Weihnachten soll die letzte Oberstufe der Ariane 5 aus Bremen zum europäischen Weltraumbahnhof nach Kourou Französisch-Guayana verschifft werden. Die Ariane 5 ist die Standardrakete Europas, um Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen zu transportieren./lkm/DP/men

