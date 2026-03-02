DAX23.765 -3,5%Est505.783 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,47 +5,6%Gold5.279 -0,8%
Wichtiger Termin voraus

Entscheidungstag für die Vonovia-Aktie: Hält die Strategie dem Realitätscheck stand?

03.03.26 11:16 Uhr
Vonovia-Countdown: Schafft die Aktie die große Wende? | finanzen.net

Am 19. März wird es für Vonovia ernst. Wenn der DAX-Konzern seine Bilanz für 2025 vorlegt, geht es um mehr als nur nackte Zahlen.

• EBITDA-Ziel 2025 bestätigt, 2028-Wachstumsplan gesetzt
• Neubauoffensive & Energieinvestitionen als strategische Treiber
• Analystenkonsens überwiegend positiv bei Kurs-Upside

Vonovia hatte für das abgelaufene Jahr ein bereinigtes EBITDA-Ziel von rund 2,8 Milliarden Euro ausgegeben und dieses im Jahresverlauf mehrfach bestätigt. Nach den ersten neun Monaten 2025 war Vonovia mit rund 2,1 Milliarden Euro bereits gut auf Kurs. Auch wenn der Endspurt zum Zielwert ambitioniert bleibt, gilt er unter Analysten als absolut erreichbar. Das Ergebnisprofil wird dabei weiterhin massiv vom Kerngeschäft Wohnen dominiert. Rund 90 Prozent des operativen Gewinns stammen aus dem Vermietungssegment, was in einem nach wie vor angespannten deutschen Wohnungsmarkt für stabile und planbare Cashflows spricht.

Rückkehr zum Wachstumsmodus und Neubau-Offensive

Nach den Jahren des aggressiven Wachstums und der anschließenden Phase der Entschuldung signalisiert das Management nun eine Rückkehr in den Wachstumsmodus. Während das bereinigte EBITDA für 2024 noch bei rund 2,6 Milliarden Euro lag, peilt der Konzern bis zum Jahr 2028 eine Steigerung auf bis zu 3,5 Milliarden Euro an. Getrieben werden soll diese Entwicklung durch eine höhere Effizienz im Bestand, den Ausbau des Servicegeschäfts und vor allem durch den Wiederanlauf des Neubaus. Ab 2025 sollen jährlich rund 3.000 neue Einheiten fertiggestellt werden. Flankiert wird dies von massiven Investitionen in Photovoltaik und verschärften Klimazielen. Dennoch bleibt der regulatorische Druck durch Mietendeckel-Debatten und energetische Sanierungsvorgaben ein strukturelles Risiko, das die Kapitalintensität der kommenden Jahre hochhalten dürfte.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Für den Kapitalmarkt ist der 19. März der zentrale Termin, um die Nachhaltigkeit dieser Erholung zu prüfen. Im Fokus stehen neben dem Erreichen der EBITDA-Ziele vor allem die aktuellen Portfolio-Bewertungen und die Entwicklung des Verschuldungsgrads. Auch die künftige Dividendenpolitik nach der Phase der Vorsicht wird über die Stimmung der Anleger entscheiden. Analysten zeigen sich im Vorfeld überwiegend optimistisch. Die DZ Bank belässt ihr Urteil auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36,60 Euro und betont, dass der Markt im vergangenen Jahr vor lauter Zinspessimismus die operativen Fortschritte schlicht ausgeblendet habe. Auch JPMorgan stuft die Aktie als "Overweight" ein und sieht nach jüngsten Investorengesprächen in Europa und den USA deutliches Potenzial für den derzeit günstig bewerteten Titel.

Vonovia-Aktie 2026 auf Erholungskurs

An der Börse hat die Vonovia-Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits eine ordentliche Aufholjagd hingelegt. Mit einem Plus von 13,5 Prozent auf XETRA konnten die Verluste der letzten zwölf Monate fast vollständig eingedämmt werden. Dennoch bleibt das Papier mit seinem aktuellen Kursniveau von 27,85 Euro (Stand: Schlusskurs vom 02.03.2026) weit hinter den Rekordständen aus dem Jahr 2020 zurück, als Anleger noch knapp 63 Euro pro Anteilsschein zahlten. Die kommende Bilanz muss nun beweisen, dass das Fundament für eine dauerhafte Rückkehr zu alter Stärke steht. Am Dienstag geht es stellenweise via XETRA 4,13 Prozent auf 26,70 Euro nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
