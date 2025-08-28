DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) A2AR94
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Wichtiger Wachstumsbereich

UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht

29.08.25 09:23 Uhr
UniCredit-Aktie kaum bewegt: UniCredit stärkt Position in Griechenland - höhere Anteile an Alpha Bank | finanzen.net

UniCredit erhöht ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank. Die italienische Bank erwarb zusätzliche Finanzinstrumente für einen Anteil von rund 5 Prozent an der Alpha Bank.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
3,43 EUR 0,01 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
65,89 EUR -0,45 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dadurch erhöhe sich ihr Gesamtanteil auf etwa 26 Prozent.

"Unsere Investition in Alpha Bankhat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.

Wer­bung

Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von UniCredit - ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.

Die UniCredit-Aktie zeigt sich am Freitag an der italienischen Börse zeitweise kaum verändert bei 66,17 Euro (+0,02 Prozent).

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alpha Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alpha Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen