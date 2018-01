Handelskonzern METRO wächst im Weihnachtsquartal nur leicht

Unter anderem negative Währungseffekte verhinderten ein besseres Abschneiden. Der Umsatz stieg im ersten Quartal per Ende Dezember um 0,2 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das lag unter den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten, die mit 10,24 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Bereinigt um negative Wechselkurseffekte lag das Plus bei 1,5 Prozent. Dabei habe besonders die nachteilige Währungsentwicklung in der Türkei und in China das Wachstum gebremst, hieß es von METRO. Das Großhandelsgeschäft kam auf ein Plus von 0,6 Prozent, währungsbereinigt lag das Wachstum bei 2,3 Prozent. Das Einzelhandelsgeschäft von Real sank um 0,5 Prozent. Marktschließungen sowie ein anhaltend starker Wettbewerb bei Lebensmitteln machten sich negativ bemerkbar.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 bekräftigte METRO.

Aktien der METRO haben am Montag mit minus 1 Prozent im frühen Handel zu den schwächsten MDAX-Werten gezählt. /nas/tav

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Metro Group, DDCoral / Shutterstock.com