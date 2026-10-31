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Wie Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Oktober einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
252.30 EUR -0.10 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen

30 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

25 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 396,47 USD, was einem Anstieg von 116,63 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 279,84 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.385,00 USD37,5829.10.2026
JP Morgan Chase & Co.375,00 USD34,0129.10.2026
UBS AG332,00 USD18,6429.10.2026
RBC Capital Markets400,00 USD42,9429.10.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD59,0215.10.2026
RBC Capital Markets425,00 USD51,8709.10.2026
RBC Capital Markets425,00 USD51,8701.10.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD59,0201.10.2026
JP Morgan Chase & Co.420,00 USD50,0901.10.2026
RBC Capital Markets425,00 USD51,8701.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Alphabet A (ex Google) Aktie News

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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