Wie Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Oktober einstuften
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30 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.
25 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 396,47 USD, was einem Anstieg von 116,63 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 279,84 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|385,00 USD
|37,58
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|375,00 USD
|34,01
|29.10.2026
|UBS AG
|332,00 USD
|18,64
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|42,94
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|59,02
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|425,00 USD
|51,87
|09.10.2026
|RBC Capital Markets
|425,00 USD
|51,87
|01.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|59,02
|01.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|420,00 USD
|50,09
|01.10.2026
|RBC Capital Markets
|425,00 USD
|51,87
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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