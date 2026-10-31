Wie Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Oktober einstuften

31.10.26 22:30 Uhr

30 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

25 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 396,47 USD, was einem Anstieg von 116,63 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie von 279,84 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 385,00 USD 37,58 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 375,00 USD 34,01 29.10.2026 UBS AG 332,00 USD 18,64 29.10.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 42,94 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 59,02 15.10.2026 RBC Capital Markets 425,00 USD 51,87 09.10.2026 RBC Capital Markets 425,00 USD 51,87 01.10.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 59,02 01.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 420,00 USD 50,09 01.10.2026 RBC Capital Markets 425,00 USD 51,87 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net