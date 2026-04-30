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Aktienprognosen

Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften

30.04.26 22:30 Uhr
Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die Apple-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
231,60 EUR 0,55 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 304,26 USD, was einem Anstieg von 32,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 271,35 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG287,00 USD5,7728.04.2026
UBS AG280,00 USD3,1923.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7722.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7722.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7721.04.2026
Jefferies & Company Inc.294,91 USD8,6810.04.2026
UBS AG280,00 USD3,1907.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

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Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
28.04.2026Apple NeutralUBS AG
23.04.2026Apple NeutralUBS AG
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Apple NeutralUBS AG
23.04.2026Apple NeutralUBS AG
10.04.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2026Apple NeutralUBS AG
04.03.2026Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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