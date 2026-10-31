Wie Experten die AstraZeneca-Aktie im Oktober einstuften
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Im Oktober 2026 haben 17 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.
15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AstraZeneca mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 159,06 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 139,60 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|152,00 GBP
|8,88
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|30.10.2026
|Bernstein Research
|198,00 GBP
|41,83
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-16,19
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|3,87
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|20.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|7,45
|16.10.2026
|UBS AG
|152,00 GBP
|8,88
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|3,87
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-16,19
|14.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|7,45
|07.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|07.10.2026
|Bernstein Research
|198,00 GBP
|41,83
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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