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Wie Experten die AstraZeneca-Aktie im Oktober einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
168.50 EUR 11.70 EUR 7.46 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 17 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.

15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AstraZeneca mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 159,06 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 139,60 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG152,00 GBP8,8830.10.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP25,3630.10.2026
Bernstein Research198,00 GBP41,8330.10.2026
Deutsche Bank AG117,00 GBP-16,1928.10.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP25,3627.10.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,6127.10.2026
RBC Capital Markets145,00 GBP3,8727.10.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,6126.10.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,6121.10.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP25,3620.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 GBP7,4516.10.2026
UBS AG152,00 GBP8,8815.10.2026
RBC Capital Markets145,00 GBP3,8715.10.2026
Deutsche Bank AG117,00 GBP-16,1914.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 GBP7,4507.10.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP25,3607.10.2026
Bernstein Research198,00 GBP41,8307.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
28.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.

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