Analysten-Einschätzungen

Wie Experten die Boeing-Aktie im März einstuften

31.03.26 22:30 Uhr

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Boeing-Aktie im vergangenen Monat.

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Im März 2026 haben 7 Experten die Boeing-Aktie analysiert. 7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 289,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 90,26 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 199,03 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 48,22 23.03.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 48,22 19.03.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 38,17 17.03.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 38,17 10.03.2026 Bernstein Research - - 09.03.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 48,22 06.03.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 48,22 04.03.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 48,22 02.03.2026 Redaktion finanzen.net

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