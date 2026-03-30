Wie Experten die Boeing-Aktie im März einstuften
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Boeing-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im März 2026 haben 7 Experten die Boeing-Aktie analysiert.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 289,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 90,26 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 199,03 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|48,22
|23.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|48,22
|19.03.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|38,17
|17.03.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|38,17
|10.03.2026
|Bernstein Research
|-
|-
|09.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|48,22
|06.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|48,22
|04.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|48,22
|02.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com