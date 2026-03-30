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Analysten-Einschätzungen

Wie Experten die Boeing-Aktie im März einstuften

31.03.26 22:30 Uhr
Wie Experten die Boeing-Aktie im März einstuften | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Boeing-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
173,04 EUR 6,98 EUR 4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im März 2026 haben 7 Experten die Boeing-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 289,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 90,26 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 199,03 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD48,2223.03.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD48,2219.03.2026
RBC Capital Markets275,00 USD38,1717.03.2026
RBC Capital Markets275,00 USD38,1710.03.2026
Bernstein Research--09.03.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD48,2206.03.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD48,2204.03.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD48,2202.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
23.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Boeing OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Boeing OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

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