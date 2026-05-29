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Wie Experten die Diageo-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
18,00 EUR -0,27 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Diageo-Aktie veröffentlicht.

9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Diageo-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,32 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 4,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,36 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets20,00 GBP30,2526.05.2026
Barclays Capital23,20 GBP51,0922.05.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP17,2312.05.2026
Barclays Capital23,20 GBP51,0907.05.2026
Deutsche Bank AG17,59 GBP14,5607.05.2026
Bernstein Research24,00 GBP56,3007.05.2026
Bernstein Research24,00 GBP56,3006.05.2026
RBC Capital Markets20,00 GBP30,2506.05.2026
Jefferies & Company Inc.19,00 GBP23,7406.05.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP17,2306.05.2026
Deutsche Bank AG16,50 GBP7,4605.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
26.05.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
22.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
12.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
07.05.2026Diageo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
22.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
07.05.2026Diageo OverweightBarclays Capital
07.05.2026Diageo BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Diageo NeutralUBS AG
15.04.2026Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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