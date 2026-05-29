Wie Experten die Diageo-Aktie im Mai einstuften
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11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Diageo-Aktie veröffentlicht.
9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Diageo-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,32 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 4,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,36 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|20,00 GBP
|30,25
|26.05.2026
|Barclays Capital
|23,20 GBP
|51,09
|22.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|17,23
|12.05.2026
|Barclays Capital
|23,20 GBP
|51,09
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|17,59 GBP
|14,56
|07.05.2026
|Bernstein Research
|24,00 GBP
|56,30
|07.05.2026
|Bernstein Research
|24,00 GBP
|56,30
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 GBP
|30,25
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|19,00 GBP
|23,74
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|17,23
|06.05.2026
|Deutsche Bank AG
|16,50 GBP
|7,46
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent