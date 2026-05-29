Wie Experten die Diageo-Aktie im Mai einstuften

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11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Diageo-Aktie veröffentlicht.

9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Diageo-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,32 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 4,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,36 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 20,00 GBP 30,25 26.05.2026 Barclays Capital 23,20 GBP 51,09 22.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 17,23 12.05.2026 Barclays Capital 23,20 GBP 51,09 07.05.2026 Deutsche Bank AG 17,59 GBP 14,56 07.05.2026 Bernstein Research 24,00 GBP 56,30 07.05.2026 Bernstein Research 24,00 GBP 56,30 06.05.2026 RBC Capital Markets 20,00 GBP 30,25 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 19,00 GBP 23,74 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 17,23 06.05.2026 Deutsche Bank AG 16,50 GBP 7,46 05.05.2026

Redaktion finanzen.net