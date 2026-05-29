Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften
Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der EssilorLuxottica-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 222,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 47,87 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 174,80 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|185,00 EUR
|5,84
|20.05.2026
|Deutsche Bank AG
|183,00 EUR
|4,69
|12.05.2026
|Barclays Capital
|300,00 EUR
|71,62
|11.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images