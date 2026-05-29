Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften

Analystenmeinungen

Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der EssilorLuxottica-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 222,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 47,87 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 174,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 185,00 EUR 5,84 20.05.2026 Deutsche Bank AG 183,00 EUR 4,69 12.05.2026 Barclays Capital 300,00 EUR 71,62 11.05.2026

Redaktion finanzen.net