DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.101 -0,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Sandisk A411ZM Amazon 906866 Dell Technologies A2N6WP Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinungen

Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 18:00 Uhr
Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften | finanzen.net

Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
175,45 EUR 1,95 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der EssilorLuxottica-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 222,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 47,87 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 174,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research185,00 EUR5,8420.05.2026
Deutsche Bank AG183,00 EUR4,6912.05.2026
Barclays Capital300,00 EUR71,6211.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
20.05.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
12.05.2026EssilorLuxottica HoldDeutsche Bank AG
11.05.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
28.04.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
24.04.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
24.04.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
23.04.2026EssilorLuxottica KaufenDZ BANK
23.04.2026EssilorLuxottica BuyUBS AG
23.04.2026EssilorLuxottica BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.05.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
12.05.2026EssilorLuxottica HoldDeutsche Bank AG
28.04.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
22.04.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.04.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen