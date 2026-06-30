Wie Experten die FedEx-Aktie im Juni einstuften

Unter der Lupe

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der FedEx-Aktie abgegeben.

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Im vergangenen Juni haben 13 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.

12 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,31 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 47,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 313,13 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 460,00 USD 46,90 26.06.2026 Jefferies & Company Inc. 360,00 USD 14,97 25.06.2026 UBS AG 350,00 USD 11,77 25.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 375,00 USD 19,76 01.06.2026

Redaktion finanzen.net