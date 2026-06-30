Wie Experten die FedEx-Aktie im Juni einstuften
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der FedEx-Aktie abgegeben.
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Im vergangenen Juni haben 13 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.
12 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,31 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 47,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 313,13 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 USD
|46,90
|26.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|360,00 USD
|14,97
|25.06.2026
|UBS AG
|350,00 USD
|11,77
|25.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|375,00 USD
|19,76
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com