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Wie Experten die FedEx-Aktie im Juni einstuften

30.06.26 22:30 Uhr
Wie Experten die FedEx-Aktie im Juni einstuften | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der FedEx-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
284,90 EUR 4,80 EUR 1,71%
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Aktie kaufen

Im vergangenen Juni haben 13 Experten die Aktie von FedEx wie folgt eingeschätzt.

12 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,31 USD für die FedEx-Aktie, was einem Anstieg von 47,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 313,13 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.460,00 USD46,9026.06.2026
Jefferies & Company Inc.360,00 USD14,9725.06.2026
UBS AG350,00 USD11,7725.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.375,00 USD19,7601.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
26.06.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2026FedEx BuyUBS AG
01.06.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
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26.06.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2026FedEx BuyUBS AG
01.06.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

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