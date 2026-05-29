Wie Experten die FedEx-Aktie im Mai einstuften

Aussichten

Die Bewertungen der Analysten für die FedEx-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 447,89 USD. Dies kommt einem Anstieg von 36,14 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 411,75 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 460,00 USD 11,72 27.05.2026 UBS AG 445,00 USD 8,08 22.05.2026 Barclays Capital 450,00 USD 9,29 22.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 432,00 USD 4,92 12.05.2026 Barclays Capital 450,00 USD 9,29 11.05.2026 UBS AG 446,00 USD 8,32 05.05.2026

Redaktion finanzen.net