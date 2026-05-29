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Wie Experten die FedEx-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 22:30 Uhr
Wie Experten die FedEx-Aktie im Mai einstuften | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die FedEx-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
354,50 EUR 1,40 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 447,89 USD. Dies kommt einem Anstieg von 36,14 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 411,75 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.460,00 USD11,7227.05.2026
UBS AG445,00 USD8,0822.05.2026
Barclays Capital450,00 USD9,2922.05.2026
JP Morgan Chase & Co.432,00 USD4,9212.05.2026
Barclays Capital450,00 USD9,2911.05.2026
UBS AG446,00 USD8,3205.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026FedEx BuyUBS AG
22.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
12.05.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026FedEx BuyUBS AG
22.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
11.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
05.05.2026FedEx BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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