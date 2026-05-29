Wie Experten die FedEx-Aktie im Mai einstuften
Die Bewertungen der Analysten für die FedEx-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 447,89 USD. Dies kommt einem Anstieg von 36,14 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 411,75 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 USD
|11,72
|27.05.2026
|UBS AG
|445,00 USD
|8,08
|22.05.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|9,29
|22.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|432,00 USD
|4,92
|12.05.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|9,29
|11.05.2026
|UBS AG
|446,00 USD
|8,32
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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