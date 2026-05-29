Wie Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie im Mai einstuften

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Im Mai 2026 haben 2 Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie analysiert.

1 Experte rät die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,50 EUR für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie, was einem Anstieg von 21,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,75 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 110,00 EUR 67,30 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 65,00 EUR -1,14 12.05.2026

Redaktion finanzen.net