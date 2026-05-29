Wie Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie im Mai einstuften
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 2 Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie analysiert.
1 Experte rät die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,50 EUR für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie, was einem Anstieg von 21,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,75 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|110,00 EUR
|67,30
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|65,00 EUR
|-1,14
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent