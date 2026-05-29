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Wie Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
66,65 EUR -0,25 EUR -0,37%
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Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 2 Experten die FRIEDRICH VORWERK-Aktie analysiert.

1 Experte rät die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,50 EUR für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie, was einem Anstieg von 21,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,75 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)110,00 EUR67,3013.05.2026
Jefferies & Company Inc.65,00 EUR-1,1412.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

DatumMeistgelesen

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
13.05.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
08.04.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.05.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
12.05.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
31.03.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
21.10.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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