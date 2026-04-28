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Wie Experten die LAIQON-Aktie im April einstuften

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
4,36 EUR -0,03 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LAIQON-Aktie wurde im April 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,850 EUR für die LAIQON-Aktie, was einem Anstieg von 4,21 EUR zum aktuellen TGT-Kurs in Höhe von 4,640 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
SMC Research8,60 EUR85,3422.04.2026
GBC9,10 EUR96,1201.04.2026

Redaktion finanzen.net

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