Wie Experten die LAIQON-Aktie im April einstuften

Werte in diesem Artikel

Die LAIQON-Aktie wurde im April 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,850 EUR für die LAIQON-Aktie, was einem Anstieg von 4,21 EUR zum aktuellen TGT-Kurs in Höhe von 4,640 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum SMC Research 8,60 EUR 85,34 22.04.2026 GBC 9,10 EUR 96,12 01.04.2026

Redaktion finanzen.net