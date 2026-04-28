Wie Experten die LAIQON-Aktie im April einstuften
Werte in diesem Artikel
Die LAIQON-Aktie wurde im April 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,850 EUR für die LAIQON-Aktie, was einem Anstieg von 4,21 EUR zum aktuellen TGT-Kurs in Höhe von 4,640 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|SMC Research
|8,60 EUR
|85,34
|22.04.2026
|GBC
|9,10 EUR
|96,12
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LAIQON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LAIQON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent