Wie Experten die London Stock Exchange (LSE)-Aktie im Oktober einstuften
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Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der London Stock Exchange (LSE)-Aktie abgegeben.
10 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 108,02 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von London Stock Exchange (LSE) auf 94,98 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|110,00 GBP
|15,81
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 GBP
|15,81
|23.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|137,70 GBP
|44,98
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|136,00 GBP
|43,19
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1,10 GBP
|-98,84
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|110,00 GBP
|15,81
|14.10.2026
|UBS AG
|117,00 GBP
|23,18
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|-
|-
|09.10.2026
|UBS AG
|117,00 GBP
|23,18
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 GBP
|15,81
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|131,40 GBP
|38,34
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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