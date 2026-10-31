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Wie Experten die London Stock Exchange (LSE)-Aktie im Oktober einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
115.00 EUR 1.10 EUR 0.97 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der London Stock Exchange (LSE)-Aktie abgegeben.

10 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 108,02 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von London Stock Exchange (LSE) auf 94,98 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG110,00 GBP15,8123.10.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 GBP15,8123.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.137,70 GBP44,9823.10.2026
RBC Capital Markets136,00 GBP43,1922.10.2026
Jefferies & Company Inc.1,10 GBP-98,8422.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--20.10.2026
Deutsche Bank AG110,00 GBP15,8114.10.2026
UBS AG117,00 GBP23,1814.10.2026
Deutsche Bank AG--09.10.2026
UBS AG117,00 GBP23,1808.10.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 GBP15,8105.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.131,40 GBP38,3401.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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London Stock Exchange (LSE) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für London Stock Exchange (LSE) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.

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