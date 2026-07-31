Wie Experten die McDonalds-Aktie im Juli einstuften

Analysen

31.07.26 22:30 Uhr

So haben Experten die McDonalds-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel

Im Juli 2026 haben 8 Experten die McDonalds-Aktie analysiert.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 326,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 270,64 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 305,00 USD 12,70 28.07.2026 UBS AG 340,00 USD 25,63 27.07.2026

Redaktion finanzen.net