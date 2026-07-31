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Analysen

Wie Experten die McDonalds-Aktie im Juli einstuften

Wie Experten die McDonalds-Aktie im Juli einstuften

So haben Experten die McDonalds-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
234.30 EUR 1.40 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juli 2026 haben 8 Experten die McDonalds-Aktie analysiert.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 326,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 270,64 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets305,00 USD12,7028.07.2026
UBS AG340,00 USD25,6327.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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McDonalds Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonalds nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 McDonalds Buy UBS AG
19.05.26 McDonalds Buy UBS AG
11.05.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets