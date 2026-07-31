Wie Experten die McDonalds-Aktie im Juli einstuften
So haben Experten die McDonalds-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 8 Experten die McDonalds-Aktie analysiert.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 326,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 270,64 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|305,00 USD
|12,70
|28.07.2026
|UBS AG
|340,00 USD
|25,63
|27.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle McDonalds Aktie News
McDonalds Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|19.05.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets