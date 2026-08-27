Wie Experten die National Grid-Aktie im August einstuften

31.08.26 18:00 Uhr

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National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,25 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,70 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 11,50 GBP -1,71 03.08.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 GBP 11,11 03.08.2026

Redaktion finanzen.net