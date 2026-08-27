Wie Experten die National Grid-Aktie im August einstuften
Werte in diesem Artikel
National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,25 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,70 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|11,50 GBP
|-1,71
|03.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 GBP
|11,11
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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National Grid Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.