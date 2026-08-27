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Wie Experten die National Grid-Aktie im August einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13.76 EUR 0.02 EUR 0.11 %
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National Grid Experten haben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,25 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,70 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG11,50 GBP-1,7103.08.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 GBP11,1103.08.2026

Redaktion finanzen.net

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National Grid Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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