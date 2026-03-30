DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +1,9%Nas21.591 +3,8%Bitcoin58.796 +1,0%Euro1,1554 +0,8%Öl118,4 +3,5%Gold4.669 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump schürt Hoffnung: DAX schließt fester -- US-Börsen deutlich höher -- Selenskyj widerspricht Rheinmetall-CEO -- Eli Lilly, Micron, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Amazon-Aktie vor der Wende? Rekordausgaben verunsichern Anleger - doch Experten sehen Chancen Amazon-Aktie vor der Wende? Rekordausgaben verunsichern Anleger - doch Experten sehen Chancen
Eli Lilly und Biogen auf Übernahmekurs: Aktien von Apellis und Centessa explodieren Eli Lilly und Biogen auf Übernahmekurs: Aktien von Apellis und Centessa explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aussichten

Wie Experten die Netflix-Aktie im März einstuften

31.03.26 22:30 Uhr
Wie Experten die Netflix-Aktie im März einstuften | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
82,52 EUR 0,83 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen März haben 9 Experten die Aktie von Netflix wie folgt eingeschätzt.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 120,44 USD für die Netflix-Aktie, was einem Anstieg von 24,29 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 96,15 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.134,00 USD39,3727.03.2026
Barclays Capital115,00 USD19,6002.03.2026
JP Morgan Chase & Co.120,00 USD24,8002.03.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
27.03.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen