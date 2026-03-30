Wie Experten die Netflix-Aktie im März einstuften
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.
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Im vergangenen März haben 9 Experten die Aktie von Netflix wie folgt eingeschätzt.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 120,44 USD für die Netflix-Aktie, was einem Anstieg von 24,29 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 96,15 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|39,37
|27.03.2026
|Barclays Capital
|115,00 USD
|19,60
|02.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|120,00 USD
|24,80
|02.03.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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