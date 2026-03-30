Wie Experten die Netflix-Aktie im März einstuften

Aussichten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.

Im vergangenen März haben 9 Experten die Aktie von Netflix wie folgt eingeschätzt.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 120,44 USD für die Netflix-Aktie, was einem Anstieg von 24,29 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 96,15 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 134,00 USD 39,37 27.03.2026 Barclays Capital 115,00 USD 19,60 02.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 120,00 USD 24,80 02.03.2026

Redaktion finanzen.net