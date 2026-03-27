Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nike-Aktie in den Fokus genommen.
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Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Einschätzung der Nike-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,25 USD, was einem Anstieg von 18,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 52,82 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|85,00 USD
|60,92
|27.03.2026
|UBS AG
|58,00 USD
|9,81
|25.03.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 USD
|47,67
|23.03.2026
|UBS AG
|58,00 USD
|9,81
|19.03.2026
|Barclays Capital
|73,00 USD
|38,21
|16.03.2026
|Barclays Capital
|73,00 USD
|38,21
|11.03.2026
|Bernstein Research
|85,00 USD
|60,92
|05.03.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 USD
|47,67
|05.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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