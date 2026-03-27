DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +1,9%Nas21.591 +3,8%Bitcoin58.796 +1,0%Euro1,1554 +0,8%Öl118,4 +3,5%Gold4.669 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump schürt Hoffnung: DAX schließt fester -- US-Börsen deutlich höher -- Selenskyj widerspricht Rheinmetall-CEO -- Eli Lilly, Micron, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Amazon-Aktie vor der Wende? Rekordausgaben verunsichern Anleger - doch Experten sehen Chancen Amazon-Aktie vor der Wende? Rekordausgaben verunsichern Anleger - doch Experten sehen Chancen
Eli Lilly und Biogen auf Übernahmekurs: Aktien von Apellis und Centessa explodieren Eli Lilly und Biogen auf Übernahmekurs: Aktien von Apellis und Centessa explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten-Prognosen

Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften

31.03.26 22:30 Uhr
Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nike-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
45,60 EUR 0,16 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Einschätzung der Nike-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,25 USD, was einem Anstieg von 18,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 52,82 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research85,00 USD60,9227.03.2026
UBS AG58,00 USD9,8125.03.2026
RBC Capital Markets78,00 USD47,6723.03.2026
UBS AG58,00 USD9,8119.03.2026
Barclays Capital73,00 USD38,2116.03.2026
Barclays Capital73,00 USD38,2111.03.2026
Bernstein Research85,00 USD60,9205.03.2026
RBC Capital Markets78,00 USD47,6705.03.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
27.03.2026Nike OutperformBernstein Research
25.03.2026Nike NeutralUBS AG
23.03.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Nike NeutralUBS AG
16.03.2026Nike OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Nike OutperformBernstein Research
23.03.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Nike OverweightBarclays Capital
11.03.2026Nike OverweightBarclays Capital
05.03.2026Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Nike NeutralUBS AG
19.03.2026Nike NeutralUBS AG
15.01.2026Nike Equal WeightBarclays Capital
05.01.2026Nike NeutralUBS AG
19.12.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen