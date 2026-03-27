Analysten-Prognosen

Wie Experten die Nike-Aktie im März einstuften

31.03.26 22:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nike-Aktie in den Fokus genommen.

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Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Einschätzung der Nike-Aktie veröffentlicht. 8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten. Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,25 USD, was einem Anstieg von 18,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 52,82 USD gleichkommt. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 85,00 USD 60,92 27.03.2026 UBS AG 58,00 USD 9,81 25.03.2026 RBC Capital Markets 78,00 USD 47,67 23.03.2026 UBS AG 58,00 USD 9,81 19.03.2026 Barclays Capital 73,00 USD 38,21 16.03.2026 Barclays Capital 73,00 USD 38,21 11.03.2026 Bernstein Research 85,00 USD 60,92 05.03.2026 RBC Capital Markets 78,00 USD 47,67 05.03.2026 Redaktion finanzen.net

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