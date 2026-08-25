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Wie Experten die Ottobock-Aktie im August einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
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Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Ottobock-Aktie abgegeben.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Ottobock-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 79,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 19,77 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Ottobock in Höhe von 59,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG85,00 EUR42,1425.08.2026
UBS AG78,00 EUR30,4324.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)66,00 EUR10,3718.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.88,00 EUR47,1617.08.2026
Deutsche Bank AG83,00 EUR38,8014.08.2026
UBS AG74,00 EUR23,7513.08.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR38,8013.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

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