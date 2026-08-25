Wie Experten die Ottobock-Aktie im August einstuften
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Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Ottobock-Aktie abgegeben.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Ottobock-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 79,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 19,77 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Ottobock in Höhe von 59,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|85,00 EUR
|42,14
|25.08.2026
|UBS AG
|78,00 EUR
|30,43
|24.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|66,00 EUR
|10,37
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|88,00 EUR
|47,16
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|83,00 EUR
|38,80
|14.08.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|23,75
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|38,80
|13.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG