Wie Experten die QIAGEN-Aktie im Oktober einstuften
Werte in diesem Artikel
1 Analysten gaben ihre Einschätzung der QIAGEN-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von QIAGEN auf 45,09 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,50 EUR
|3,13
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|-
|-
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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