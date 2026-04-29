Wie Experten die RENK-Aktie im April einstuften
Werte in diesem Artikel
RENK Experten haben ihre Einschätzung der RENK-Aktie veröffentlicht.
5 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,80 EUR beziffert, während der aktuelle RENK-Kurs an der Börse XETRA bei 53,97 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|38,97
|29.04.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|35,26
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|78,00 EUR
|44,52
|23.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|78,00 EUR
|44,52
|21.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|38,97
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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