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Wie Experten die RENK-Aktie im April einstuften

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
53,93 EUR 0,44 EUR 0,82%
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RENK Experten haben ihre Einschätzung der RENK-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,80 EUR beziffert, während der aktuelle RENK-Kurs an der Börse XETRA bei 53,97 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR38,9729.04.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR35,2624.04.2026
Jefferies & Company Inc.78,00 EUR44,5223.04.2026
Jefferies & Company Inc.78,00 EUR44,5221.04.2026
DZ BANK--09.04.2026
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR38,9707.04.2026

Redaktion finanzen.net

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29.04.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026RENK KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.04.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026RENK KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

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