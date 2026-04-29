Wie Experten die RENK-Aktie im April einstuften

Werte in diesem Artikel

RENK Experten haben ihre Einschätzung der RENK-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,80 EUR beziffert, während der aktuelle RENK-Kurs an der Börse XETRA bei 53,97 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 38,97 29.04.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 35,26 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 78,00 EUR 44,52 23.04.2026 Jefferies & Company Inc. 78,00 EUR 44,52 21.04.2026 DZ BANK - - 09.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 38,97 07.04.2026

Redaktion finanzen.net