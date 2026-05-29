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Wie Experten die SAF-HOLLAND SE-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
20,40 EUR 0,20 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,50 EUR, was einem Abschlag von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAF-HOLLAND SE-Aktie von 20,85 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG18,00 EUR-13,6708.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)23,00 EUR10,3108.05.2026
DZ BANK--07.05.2026

Redaktion finanzen.net

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03.12.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
26.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
18.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
21.10.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAF-HOLLAND SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

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