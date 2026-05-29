Wie Experten die SAF-HOLLAND SE-Aktie im Mai einstuften

Werte in diesem Artikel

Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,50 EUR, was einem Abschlag von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAF-HOLLAND SE-Aktie von 20,85 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 18,00 EUR -13,67 08.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 23,00 EUR 10,31 08.05.2026 DZ BANK - - 07.05.2026

Redaktion finanzen.net