Wie Experten die SAF-HOLLAND SE-Aktie im Mai einstuften
Werte in diesem Artikel
Die SAF-HOLLAND SE-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,50 EUR, was einem Abschlag von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAF-HOLLAND SE-Aktie von 20,85 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|-13,67
|08.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23,00 EUR
|10,31
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent