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Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
180,18 EUR 5,20 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie wurde im April 2026 von 9 Experten analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 176,56 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens Energy-Kurs an der Börse XETRA bei 180,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG195,00 EUR7,9924.04.2026
Barclays Capital100,00 EUR-44,6224.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)195,00 EUR7,9924.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.185,00 EUR2,4524.04.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 EUR-9,1824.04.2026
Bernstein Research150,00 EUR-16,9324.04.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR10,7523.04.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR10,7523.04.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR10,7509.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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